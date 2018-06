Meurtre de Kévin : comment les enquêteurs ont remonté la piste des suspects

publié le 07/06/2018 à 14:39

Le jeune Kévin, 17 ans, a été tué dimanche 3 janvier de 20 coups de couteau dans un parc de Mourmelon-le-Grand dans la Marne. Un acte violent qui pourrait avoir été perpétré par deux de ses camarades de collège, dont une jeune fille dont il était amoureux. Interpellés par les enquêteurs, les deux adolescents ont été mis en examen. Après avoir été aiguillés sur une mauvaise piste par la jeune fille, qui a décrit un faux portrait-robot, l'équipe chargée de l'enquête semble être revenue sur la bonne piste.



"Il est manifeste que les informations qu'elle a donné en pleine conscience, après son agression et avec forces détails, n'étaient absolument pas conformes à la réalité", explique Matthieu Bourrette, procureur de la République de Reims. Les enquêteurs ont été réorientés sur la bonne piste "par l'entourage des jeunes dès le lundi", ajoute-t-il.

"Le lundi matin, le jeune garçon mis en cause va lui aussi reprendre ses cours, et il va rencontrer un camarade qui va être extrêmement surpris du fait qu'il soit blessé, et qui lui explique qu'il a fait beaucoup de course à pieds le temps du week-end", raconte Matthieu Bourrette. Le camarade va donc "faire le lien entre le comportement plutôt curieux et le fait qu'il sait qu'il est très épris de la jeune fille". L'élève va donc en parler à son père, qui informe les gendarmes.