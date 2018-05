et AFP

publié le 01/05/2018 à 15:23

Une marche pour rendre hommage à Angélique, 13 ans, violée et tuée mercredi 25 avril. Alors que David Ramault, 45 ans, qui a avoué le crime, a été écroué dans la nuit de lundi à mardi pour séquestration, viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans, la marche blanche rassemblait plusieurs centaines de personnes à Wambrechies, commune du nord de la France.



Certaines personnes portaient des roses blanches, d'autres étaient vêtues de blanc... Mais toutes se sont recueillies dans le silence à peine troublé par les murmures. "Nous vous remercions d'avoir répondu si nombreux pour soutenir la famille d'Angélique", a déclaré le premier adjoint au maire de la Ville, Michel Sas.

Après une minute de silence, le cortège s'est dirigé vers le mémorial érigé pour Angélique dans un jardin de la ville, où fleurs et messages ont été déposés.

À Wambrechies, une minute de silence observée pour Angélique avant la marche blanche pic.twitter.com/SFNgtC449q — BFMTV (@BFMTV) 1 mai 2018

Les parents d'Angélique ont été les premiers à y déposer des roses blanches avant l'organisation d'un lâcher de ballon. Et c'est la sœur aînée de la victime, qui a pris la parole pour remercier tous les soutiens et les personnes présentes. "Nos cœurs sont brisés, nos têtes sont remplies de questions, nos yeux pleurent mais nous ne faiblirons pas", a-t-elle lancé évoquant une véritable "colère". "On t'aime très fort Angélique", a-t-elle conclu.

"Nos coeurs sont brisés, nos têtes sont remplies de questions, nos yeux pleurent mais nous ne faiblirons pas."



Anaïs, la grande soeur d'#Angélique.#Wambrechies pic.twitter.com/OghNYOtxpo — LCI (@LCI) 1 mai 2018

La marche se déroule de surcroît au lendemain du récit glaçant et détaillé du crime par le procureur, raconté aux enquêteurs par le principal suspect. Le corps d'Angélique a été retrouvé dimanche 29 avril, en pleine nuit, à la suite des indications de David Ramault, placé en garde à vue quelques heures plus tôt. Son avocat a souligné qu'il regrettait son crime, parlant d'"un homme complètement effondré, hagard, abasourdi et en larmes".