publié le 02/05/2018 à 12:00

Elle retient d'Angélique "son sourire, sa joie de vivre. Il ne fallait pas grand chose pour qu'elle soit heureuse." Une semaine après le viol et le meurtre de l'adolescente mercredi 25 avril à Wambrechies (Nord), sa grande sœur Anaïs s'est confiée sur LCI mercredi 2 mai, et évoqué le souvenir de l'adolescente, avec qui elle était "très fusionnelle". "On dormait ensemble, on faisait tout ensemble", se souvient-elle. "On se disait tout."



Anaïs raconte comment elle a appris, en direct à la télévision, les détails du viol et du meurtre de sa petite sœur lors de la conférence de presse du procureur. "C'était dur à entendre, parce qu'on n'a pas été mis au courant avant."

À tout moment il aurait pu arrêter, il ne l'a pas fait, il a été jusqu'au bout Anaïs, grande sœur d'Angélique Partager la citation





"Ça sert à rien de regretter", dit Anaïs à propos de David Ramault, qui a avoué le viol et le meurtre en garde à vue. "Il a fait ce qu'il a fait. À tout moment il aurait pu arrêter, il ne l'a pas fait, il a été jusqu'au bout." La grande sœur d'Angélique ne croit "pas du tout" à la thèse d'une pulsion incontrôlable.

Elle explique ne pas comprendre pourquoi le suspect, déjà condamné pour viol avec arme, attentats à la pudeur aggravés et vol avec violence commis en 1994 sur une mineure de 13 ans, était en liberté. "C'est arrivé une fois il n'a presque rien pris, c'est pas normal", regrette Anaïs. "On va se battre (...) pour qu'il prenne un maximum, pour ne plus le laisser sortir."