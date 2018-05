publié le 02/05/2018 à 17:35

Elle estime être une victime dans cette affaire. La compagne de David R., qui a avoué le viol et le meurtre d'Angélique en garde à vue, compte se porter partie civile, selon nos informations. Une seconde procédure judiciaire pour cette femme, qui est "complètement dévastée" depuis cette macabre découverte et les révélations qui ont suivi.



Régulièrement insultée, menacée et victime d'actes de vandalisme depuis les aveux de son compagnon, cette mère de famille de deux enfants avaient déposé plainte mardi 1er mai. Au moment des faits, la semaine dernière, cette dernière était partie en vacances avec ses deux enfants de 7 et 13 ans. "C'est une maman avant tout, explique son avocat Me Corbanesi. Elle se rend compte qu'elle a partagé sa vie depuis l'année 2000 avec un homme dont elle ne connaissait finalement rien".

Mardi 1er mai, plus de 3.000 personnes se sont rassemblées pour une marche blanche en hommage à Angélique à Wambrechies, commune où habitait l'adolescente de 13 ans.