publié le 02/05/2018 à 08:32

"Elle est complètement dévastée." L'épouse de David Ramault, mis en examen et incarcéré après avoir avoué le viol et le meurtre de la petite Angélique, vit un cauchemar, explique sur RTL son avocat Me Hervé Corbanesi.



"Elle se rend compte qu'elle a partagé sa vie depuis l'année 2000 avec un homme dont elle ne connaissait finalement rien", indique-t-il. "Elle a partagé son lit, elle a partagé des enfants, elle a eu une vie tout à fait normale. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur durant toute cette vie commune", assure Me Corbanesi.

"C'est une maman avant tout", rappelle-t-il. "Elle se projette dans la douleur des parents d'Angélique, qui ont perdu leur fille, qui connaissait son propre fils." Mais elle a également décidé de porter plainte contre les injures et les menaces dont elle et ses enfants sont victimes, après que leur maison a été vandalisée.

Mardi 1er mai, plus de 3.000 personnes se sont rassemblées pour une marche blanche en hommage à Angélique à Wambrechies (Nord). Les obsèques de l'adolescente auront lieu samedi 5 mai.