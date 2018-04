Le journal de 18h - Mort d'Angélique : le suspect est un voisin de la famille

publié le 29/04/2018 à 19:22

Le corps d'Angélique, disparue depuis 3 jours à Wambrechies dans le Nord, a été retrouvé dans une forêt voisine ce dimanche 29 avril. C'est l'homme qui a avoué le meurtre qui a amené les enquêteurs à l'endroit où il avait abandonné le corps d'Angélique.



Le suspect est encore en garde à vue et les enquêteurs ont confirmé qu'il avait déjà été condamné pour le viol d'une jeune mineure de 13 ans dans les années 90. L'homme, qui vit dans le même quartier que les parents d'Angélique, a avoué le meurtre de l'adolescente dès le début de sa garde à vue.

Il a ainsi expliqué aux forces de l'ordre avoir repéré Angélique alors qu'elle venait de sortir de chez ses parents, l'avoir attirée chez lui avant de tenter d'abuser d'elle. Il a ensuite étranglé la puis déposé son corps dans la forêt de Quesnoy-sur-Deûle, à 5 km de là.

À écouter également dans ce journal :

Société : la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'un service national universel obligatoire d'un mois pour tous les jeunes de 18 à 21 ans peine à être mise en œuvre. Alors que beaucoup s'interrogent sur son coût et sa complexité, le groupe de travail chargé du dossier a remis son rapport à l'Élysée et il préconise un service d'1 mois, en partie en internat.





Grèves : la SNCF annonce un retour progressif à la normale lundi 30 avril après deux nouvelles journées de grève. Prochain épisode de mobilisation : les jeudi 3 et vendredi 4 mai. Ce seront aussi 2 jours de grève à Air France.



Football : Marseille, pourtant en pleine confiance, a trébuché et a laissé filé deux points dans la course au podium en faisant 1-1 à Angers. Plus tôt dans l'après-midi, Rennes a battu Toulouse 2 à 1. Une bonne opération pour les Bretons qui restent donc dans la course pour obtenir leur ticket pour la Ligue Europa. Le PSG rencontre Guingamp pour clôturer cette 35ème journée de Ligue 1 Conforama.