Le journal de 7h30 - Attaque au couteau à Paris : l'assaillant identifié

publié le 13/05/2018 à 08:12

Une nouvelle attaque sanglante s'est produite samedi 12 mai dans la soirée en plein cœur de Paris. Une personne a été tuée et quatre autres blessées par un homme armé d'un couteau près de l'Opéra de Paris. Ce dernier a été tué rapidement par la police. Daesh a revendiqué l'attentat.



Les enquêteurs sont parvenus ce matin à identifier l'assaillant. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans qui n'était pas fiché S, né en Tchétchénie en 1997. Une percée dans l'enquête permise par les analyses techniques, et notamment la prise d'empreintes digitales. Le suspect ne possédait pas de papiers d'identité sur lui au moment des faits.



Le père et la mère du jeune homme ont été interpellés et placés en garde à vue. Un acte d'enquête "normal" et "tout à fait classique", prévient notre journaliste police-justice Olivier Boy. Les déclarations de ses parents permettront peut-être aux enquêteurs de comprendre le parcours du jeune homme. Des perquisitions sont également menées pour tenter de retrouver un éventuel testament ou une lettre d'allégeance à Daesh.



À écouter également dans ce journal :

- Attaque au couteau à Paris : Emmanuel Macron a déploré samedi 12 mai dans la soirée que la France payait "une nouvelle fois le prix du sang" après l'attaque au couteau menée à Paris, mais a assuré qu'elle ne céderait "pas un pouce aux ennemis de la liberté".

- Eurovision : Israël a remporté samedi 12 mai le concours de l'Eurovision grâce à une chanson inspirée par l'esprit du mouvement d'émancipation des femmes #MeToo, plébiscitée par des millions de téléspectateurs à l'issue de la finale disputée samedi soir à Lisbonne. Le duo français Madame Monsieur a fini 13e avec Mercy.



- Grève SNCF : le trafic ferroviaire sera perturbé ce dimanche 13 mai pour la 17e journée de grève contre la reforme de la SNCF, avec en moyenne la moitié des TGV et des trains Transilien, et deux TER sur cinq en circulation, selon les prévisions de la direction publiées samedi.



- Corée du Nord : Pyongyang démantèlera fin mai son site d'essais atomiques avant son sommet avec les Etats-Unis, a annoncé samedi l'agence officielle KCNA, en promettant de détruire sous les yeux de reporters étrangers les tunnels servant aux tests.



- Air cocaïne : Le Français Christophe Naudin, transféré en France après sa condamnation par la justice dominicaine pour son rôle dans l'affaire dite "Air Cocaïne", est sorti de prison samedi matin pour raisons médicales, a-t-on appris auprès de l'administration pénitentiaire.



- Football : Monaco a repris in extremis la 2e place de Ligue 1 en dépassant Lyon, alors que Rennes a scellé sa qualification pour l'Europa League et Lille son maintien, samedi lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1.