Le journal de 6h30 : la fillette brûlée vive dans un état critique

publié le 07/05/2018 à 07:28

Le drame s'est produit dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 mai à Pringy (Seine-et-Marne). Une épicerie a été attaquée au cocktail molotov par deux individus. Vers minuit et demie, les deux hommes encagoulés ont lancé deux de ces cocktails à l'intérieur de cette supérette. La fille du gérant, qui dormait derrière le comptoir, a été grièvement brûlée par les engins incendiaires.



L'enfant est toujours hospitalisée dans un état critique, son père ayant réussi à l'extraire des flammes de justesse, se brûlant les mains par la même occasion. L'enquête ouverte devra dire pourquoi ce petit commerce, a priori tranquille, a été pris pour cible. Alors que les agresseurs sont toujours recherchés, il pourrait s'agir d'une histoire de vengeance. Son père, en état de choc, n'a pas encore pu être entendu par la police judiciaire de Melun, chargé de l'enquête par le parquet de Fontainebleau

À écouter également dans ce journal :

- SNCF : les syndicats rencontrent Edouard Philippe pour la première fois depuis le début de la grève perlée dans la compagnie ferroviaire. Le Premier ministre a cependant prévenu qu'il ne comptait en aucun cas reculer au sujet de la réforme du groupe souhaitée par Emmanuel Macron et son gouvernement.

- Baccalauréat : le marathon des révisions a commencé pour les lycéens qui passent le bac. Les épreuves écrites commencent en effet dans six semaines, jour pour jour, avec la philosophie pour les bacs généraux et technologiques. Les lycéens ont donc un mois et demi pour se préparer, avec chacun sa méthode.



- Russie : c'est reparti pour six ans ! Vladimir Poutine est intronisé aujourd'hui pour un quatrième mandat au Kremlin. Près de 1.600 personnes ont été arrêtées ce week-end dans tout le pays lors de manifestations d'opposants.



- Ligue 1 : avec toujours un point de retard sur Monaco et deux sur Lyon, Marseille, tout juste rentré de Salzbourg et auréolé de sa qualification pour la finale de la Ligue Europa, s'est imposé face à Nice, à l'issue d'une rencontre une nouvelle fois haletante.