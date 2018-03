et AFP

publié le 03/03/2018 à 18:48

Trois enfants âgés de 5 à 13 ans sont décédés samedi 3 mars dans un accident de la route près de Brest (Finistère), un quatrième enfant dans un état grave et deux adultes blessés ont été transportés à l'hôpital, a-t-on appris auprès de la préfecture et de la gendarmerie.



Vers 11 heures ce samedi, un père de famille au volant d'une Ford Focus, avec quatre enfants à bord, a percuté violemment un 4x4 arrivant en sens inverse sur une petite route de campagne entre Ploudaniel et Lesneven dans l'arrondissement de Brest. Pour l'heure, les circonstances de l'accident sont encore floues.

La violence du choc a fait que les enfants ont été éjectés de la voiture qui a été coupée en deux", a précisé la gendarmerie de Brest. Les trois enfants sont morts sur place, "le quatrième âgé de 10 ans a été transporté à l'hôpital dans un état grave". L'enquête a été confiée aux gendarmes de Landerneau, qui vont devoir déterminer les origines de ce dramatique accident.

À écouter également dans ce journal :

- Bure : des affrontements ont eu lieu samedi 3 mars entre opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure (Meuse) et forces de l'ordre à la lisière du bois Lejuc, dix jours après son évacuation musclée.



- Neymar : le footballeur brésilien a été opéré du pied ce samedi au Brésil avec succès, a indiqué la fédération brésilienne de football.



- Pyrénées : un homme, qui faisait partie d'un groupe de cinq skieurs de randonnée espagnols dont un guide, a été tué samedi dans une coulée de neige sur la commune d'Aragnouet, a-t-on appris auprès de CRS Pyrénées.



- Fooball : l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a été autorisée pour toutes les compétitions, notamment la Coupe du monde (14 juin-15 juillet en Russie), a annoncé le Board, organe garant des lois du jeu lié à la Fifa, samedi 3 mars à Zurich.



- Cinéma : Le comédien Marcel Philippot, connu pour son rôle de client mécontent dans la série des années 80 "Palace", repris des années après dans des publicités pour une société d'assurance, a été retrouvé mort à son domicile parisien vendredi à 64 ans, a annoncé son agent.



- Visé par une enquête pour abus de faiblesse, Gérald Darmanin a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse contre une femme qui l'accuse d'avoir usé de son influence politique pour obtenir des faveurs sexuelles, a indiqué samedi l'avocat du ministre.