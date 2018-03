et AFP

publié le 03/03/2018 à 17:35

La France est endeuillée par un nouveau drame de la route. Trois enfants âgés de 5 à 13 ans sont décédés samedi 3 mars dans un accident près de Brest, dans le Finistère. Un quatrième enfant se trouve quant à lui dans un état grave et deux adultes blessés ont été transportés à l'hôpital, a-t-on appris auprès de la préfecture et de la gendarmerie.



L'accident s'est déroulé peu après 11h15 sur la D770, entre Ploudaniel et Lesneven dans l'arrondissement de Brest, au lieu-dit de Penfrat. La voiture où se trouvaient les enfants a percuté un autre véhicule venant en sens inverse.

"La violence du choc a fait que les enfants ont été éjectés de la voiture qui a été coupée en deux", a précisé la gendarmerie de Brest. Les trois enfants sont morts sur place, "le quatrième âgé de 10 ans a été transporté à l'hôpital dans un état grave".

La voiture que conduisait le père de famille s'est déportée vers la gauche pour une raison indéterminée, a indiqué la gendarmerie, percutant une autre voiture. Les deux conducteurs ont été hospitalisés.