publié le 02/03/2018 à 18:37

C'est l'avalanche la plus meurtrière de l'hiver, en France. On déplore quatre morts et un blessé à Entraunes dans les Alpes-Maritimes. L'accident a eu lieu en fin de matinée ce vendredi 2 mars, aux portes du parc du Mercantour, alors qu'un groupe de six personnes était parti faire du ski de randonnée accompagné d'un guide.



Le groupe évoluait, dans une zone non sécurisée, au-dessus de la commune d'Entraunes, aux portes du parc national du Mercantour. Ils ont été surpris, vers midi, par une avalanche. Le guide de haute montagne a réussi à s'extraire par ses propres moyens de la coulée de neige et à donner l'alerte. Le risque d'avalanche dans le massif était alors de quatre sur une échelle de cinq.

La progression des secours a été difficile, la zone étant inaccessible par voie terrestre. Il a fallu l'intervention de deux hélicoptères, l'un de la sécurité civile, l'autre de la gendarmerie des Alpes-Maritimes pour emmener les secouristes sur place. Les quatre victimes, séjournaient dans un gîte, proche de la commune d'Entraunes. Ce soir, leurs corps ont été transportés dans une chapelle ardente.

