publié le 13/05/2018 à 19:00

Il s'appelait Ronan. Il était né au Mans il y a 29 ans. Il habitait le XIIIe arrondissement de Paris, dans le quartier des Gobelins. Un jeune homme sans histoire. C'est lui qui est mort hier soir dans le quartier de l'Opéra, sous les coups de couteau d'un terroriste.



En ce samedi soir, il faisait la fête avec ses amis. Sa seule malchance : se trouver sur le chemin du tueur, Kamzat Azimov. Les quatre blessés, âgés de 26 à 54 ans, sont désormais tous hors de danger.

Depuis ce matin, les parents du jeune terroriste sont en garde à vue. D'origine tchétchène, ils ont vécu pendant plusieurs années en Alsace avant d'arriver, il y a quelques mois, à Paris. Ils vivaient depuis dans un hôtel modeste du XVIIIe arrondissement, rue Pajol.

Le terroriste, né en novembre 1997 avait été naturalisé en 2010. Sans casier judiciaire, il était toutefois fiché S depuis deux ans.

À écouter également dans ce journal

Transports - La grève à la SNCF s'annonce très suivie demain. Il faut prévoir en moyenne 1 TGV sur 3, 1 TER sur 3. Même chose pour les Transiliens, pas plus d'1 sur 3. Cette journée de grève se doublera d'un scrutin chez les cheminots.



Météo - L'Ardèche, la Haute-Loire et la Lozère sont placés en vigilance orange neige-verglas. Il est tombé de 10 à 15 centimètres dès 800 mètres d'altitude.



Cyclisme - La 9ème étape du Tour d'Italie, le Giro, a été remportée par le britannique Simons Yates, le maillot jaune. Il a devancé en altitude le français Thibault Pinot et le colombien Chavez.