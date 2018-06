publié le 22/06/2018 à 13:22

Son décès est devenu le symbole du dysfonctionnement des secours d'urgence, même si son cas est exceptionnel. Il y a 6 mois, Naomie Musenga avait appelé le SAMU de Strasbourg, mais la régulatrice ne l'avait pas prise au sérieux. Au total les secours avaient perdu 2h20 et la jeune maman de 22 ans était décédée quelques heures plus tard.



Un rapport de l'Igas pointait il y a deux jours tous les ratés, mais ce matin la mère de Naomie révoltée ne veut pas en rester là. "C'est regrettable que l'on m'ait fait attendre cinq mois pour encore me répondre avec des dossiers incomplets. Je ne comprends pas à quel jeu on joue. Est-ce qu'on nous prend pour des cons ? Pour des gens qui n'ont pas été à l'école ? On ne répond pas à ce que je veux. C'est pourquoi j'implore madame la procureure : 'je vous en prie, aidez-moi à ce que j'entre dans le fond. Il y en a ras-le-bol'", lance-t-elle à RTL.

"On a voté. Naomi a voté Macron. Donc je regrette qu'il ne prenne pas son dossier. Maintenant, il faut entrer dans les profondeurs pour qu'on sache de quoi Naomi est morte. Est-ce que nous sommes nous-même exposés ou bien quelqu'un qui lui a fait du mal. On arrive pas à mettre les mains sur ça. Et c'est honteux pour moi", regrette-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Transports - La cagnotte en ligne lancée pour les cheminots en grève qui a atteint les 1,3 million d'euros a été distribuée aujourd'hui aux grévistes. Ceux qui ont débrayé plus de quatre jours auront droit à 20 euros par jour.



Société - Paris et les communes de banlieue partenaires d'Autolib' réunies en conseil syndical ont voté jeudi la fin du dispositif de voitures électriques en libre-partage assuré depuis 2011 par le groupe Bolloré.



Politique - Stéphane Travers et Nicolas Hulot ont promis devant toute la filière agricole de sortir du glyphosate dans trois ans.