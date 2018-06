La plus petite maison du monde est française et invisible à l’œil nu

publié le 22/06/2018 à 13:11

Elle est plus petite que le diamètre d'un poil de bras. La plus petite maison du monde est invisible à l’œil nu. Elle se mesure en microns et repousse les limites de l'infiniment petit. Ses quatre murs, sa porte, ses fenêtres, son toit et sa cheminée s'étalent sur seulement 10 microns de large, 20 microns de long et 15 microns de haut, soit cinquante fois plus petit qu'un millimètre.



Cette micro-maison est l'un des projets de recherche phare du département de nanorobotique de l'Institut FEMTO-ST (Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologies) de Besançon, digne héritier de la tradition horlogère de la ville depuis le 18e siècle.

Cette prouesse technologique a été réalisée dans une chambre sous vide de 60m3 au sein du FEMTO-ST, laboratoire associé au CNRS. À l'intérieur se trouvent un microscope électronique capable de grossir un million de fois une image, un canon à ions faisant office de chalumeau et un robot pour déplacer les objets et les pièces de la maison.



Un travail de très haute précision

Aux commandes des opérations d'assemblage, via un ordinateur situé à côté de la chambre sous vide, les chercheurs pilotent le robot et le canon à ions. Ce dernier découpe le patron de la maison sur une membrane de verre de 1,2 micron d'épaisseur (un micron représente un millième de millimètre), avant de marquer les plis à la base des murs, qui se relèvent d'eux-même, sans intervention humaine. Le toit et la cheminée viennent ensuite compléter l'édifice.



L'innovation a été imaginée et réalisée par l'institut de recherche pour "montrer la puissance" de son nouveau système de microrobotique, la plateforme "µRobotex" (Microrobotex), qui repousse les frontières des nanotechnologies optiques en combinant plusieurs technologies existantes.



"Notre maison présente toute les capacités techniques et technologiques de cette station, qui est révolutionnaire par rapport à ce qui ce fait aujourd'hui en terme de précision et d'assemblage robotique", explique l'un de ses créateurs, le chercheur Jean-Yves Rauch. "Personne d'autre au monde n'est capable de réaliser l'assemblage de cette micro-maison, en raison de la précision requise", relève pour sa part Michaël Gauthier, directeur adjoint de FEMTO-ST.





Avec cette avancée, "des fibres optiques aussi fines que les cheveux humains peuvent être insérées dans des endroits inaccessibles comme les moteurs à réaction et les vaisseaux sanguins pour détecter les niveaux de radiation ou les molécules virales", expliquent les chercheurs, dont les travaux ont été salués en mai par la revue américaine spécialisée Journal of Vacuum Science and Technology A.



Un savoir-faire industriel local

Cette innovation s'inscrit dans la tradition du travail de précision de l'industrie horlogère de Besançon. Capitale de l'horlogerie française depuis la fin du 18e siècle, la ville revendique "un écosystème et un savoir-faire industriel orienté vers les microtechniques et la haute-précision qui ne se retrouve que dans notre région et en Suisse", analyse Michaël Gauthier. "Le département de nanorobotique, dont l'équipe est la plus importante d'Europe avec une cinquantaine de membres, a hérité de cette culture de la mesure précise du temps et de la précision des pièces", ajoute le directeur adjoint.



Avec plus de 700 chercheurs et un budget global annuel de 39 millions d'euros, l'institut est l'une des plus grandes unités de recherche en France dans les disciplines des sciences de l'ingénieur, de l'information et de la communication. Ses travaux de recherche irriguent des domaines industriels aussi divers que l'énergie, les transports, la santé, les télécommunications, le spatial, l'instrumentation et l'industrie du luxe.