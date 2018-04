publié le 09/04/2018 à 12:40

Six individus ont été interpellés lundi 9 avril dans la matinée, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'un policier et de sa compagne par un jihadiste dans leur pavillon de Magnanville en juin 2016, a-t-on appris de source proche du dossier. Deux femmes et trois hommes ont été arrêtés dans les Yvelines par les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police judiciaire qui cherchent à comprendre pourquoi le meurtrier, Larossi Abballa, a ciblé ce couple de fonctionnaires.



Selon le magazine L'Express, une policière, ancienne déléguée départementale du syndicat alliance et major de police dans les Yvelines, fait partie des gardés à vue, à l'instar de sa fille. "Mais ces interpellations visent à faire la lumière sur une question qui reste en suspens : pourquoi le couple Salvaing-Schneider a été ciblé par Larossi Aballa ?", affirme une source proche de l'enquête au magazine.

À écouter également dans ce journal :

- Notre-Dame-des-Landes : dix squats ont été démantelés lundi lors de l'opération d'expulsion menée dès l'aube sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), a déclaré la préfète de la région Pays de la Loire Nicole Klein, lors d'une conférence de presse.

- Grève SNCF : la grève des cheminots était encore très suivie lundi, au quatrième jour de mobilisation, alors que débute l'examen d'une réforme ferroviaire que le gouvernement entend mener "jusqu'au bout".



- Tolbiac : une enquête a été ouverte après la découverte dimanche de 5 cocktails molotov à l'intérieur de la faculté parisienne, bloquée depuis près de trois semaines par des opposants aux modalités d'accès à l'université, a indiqué lundi une source judiciaire.



- Hongrie : Viktor Orban sort renforcé de l'écrasante victoire de son parti national-conservateur aux élections législatives hongroises, qui va lui offrir un troisième mandat consécutif, lui laissant toute latitude pour amplifier la centralisation des pouvoirs et poursuivre ses passes d'armes avec l'UE.