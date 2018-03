publié le 25/04/2017 à 20:21

Le 20 avril, le policier Xavier Jugelé a été tué par une attaque terroriste sur les Champs-Élysées. Cinq jours plus tard, le 25 avril, un hommage national a eu lieu dans la cour de la préfecture de police de Paris. Le 13 juin dernier, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvaing, un couple de policiers, étaient eux aussi tués dans une attaque djihadiste à leur domicile. Jean-Paul Salvaing, le père de Jean-Baptiste, témoigne au micro de RTL.



"Toutes nos pensées vont à la famille et aux amis", explique-t-il. "Vous savez, quand on a vécu quelque chose comme ça on sait ce que vivent les autres donc on est un peu plus touchés, certainement, et un peu plus avec eux." Comme Étienne Cardiles, le compagnon de Xavier Jugelé, l’a affirmé durant l’hommage national, Jean-Paul Salvaing affirme n’avoir "pas de haine". Il insiste également sur "l’extrême difficulté du travail" de policier : "Ce sont des gens qui sont toujours pris au milieu de la violence, qui sont toujours en équilibre, et je crois que c’est probablement une des professions à l’heure actuelle qui est le plus difficile à assumer."