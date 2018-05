Koh-Lanta : Hervé Renard sort du silence

publié le 16/05/2018 à 02:38

Hervé Renard a brisé le silence pour défendre sa fille, Candide, qui accuse un participant de l'émission Koh-Lanta d'agression sexuelle. Dans un communiqué posté sur Twitter, l'actuel sélectionneur du Maroc souhaite rester sobre, mais entend se montrer ferme. " Beaucoup de choses ont été dites, concernant la déposition de ma fille Candide. Nous avons choisi de faire confiance à la justice dans cette affaire. Chaque partie est en droit de choisir sa stratégie."



L'auteur présumé des faits avait été placé en garde à vue à sa descente d'avion avant d'être remis en liberté lundi 14 mai après-midi. Au cours de l'interrogatoire, il a reconnu avoir dormi aux côté de la jeune femme de 21 ans, de même que cinq autres participants à l'émission, mais nie les faits qui lui sont reprochés. Selon l'avocat du jeune homme, les témoins ne confirmeraient pas la version de Candide Renard.

Pas de "show médiatique"

Une surenchère de déclarations dans laquelle ne veut pas entrer Hervé Renard. "Le plus important pour nous ne sera pas le show médiatique, mais une cohérence pour respecter la justice. […] Justice sera faite et l’honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard."