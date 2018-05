Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 19/05/2018 à 11:37

La soirée entre amies a tourné au cauchemar pour l'une des participantes. Une jeune femme de 18 ans a été violée et tondue par trois de ses amies, lors de la Feria de l’Ascension à Alès, dans le Gard. Les faits se sont déroulés "dans un appartement du centre-ville", raconte Midi Libre.



Sous l'emprise conséquente d'alcool et de drogue, trois jeunes femmes, une majeure et deux mineures, s'en sont violemment prises à la quatrième participante à la soirée. D'abord rouée de coups, tondue, contrainte de boire du liquide vaisselle, la victime a ensuite été abusée sexuellement "avec divers objets, à plusieurs reprises", fait savoir le quotidien, affirmant que ces scènes "auraient été filmées".

La victime a porté plainte au commissariat d'Alès au lendemain des faits. Les trois suspectes ont été mises en examen pour viols, complicité de viols et violences en réunion à l'issue de leurs gardes à vue. Celles-ci ne "sont incapables de donner une explication à leurs gestes".

L'une d'elle, mineure, impliquée dans les abus sexuels, a été écrouée. Les deux autres ont été placées sous contrôle judiciaire. Le procureur de la République de Nîmes, Éric Maurel a dépeint un contexte de "précarité sociale et intellectuelle".