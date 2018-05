publié le 18/05/2018 à 19:04

Un jeune américain a eu une escorte hors norme pour retourner à l'école. Dakota Pitts, 5 ans, avait peur d'aller en classe après la mort de son père dans l’exercice de ses fonctions. Rob Pitts, policier du département de police de Terre Haute dans l’État de l'Indiana, a été tué alors qu’il répondait à un appel vendredi 4 mai.



Le jeune Dakota avait alors demandé à sa mère si un ami de son père pouvait l'accompagner à l'école. En réponse à cette demande, ce n'est pas un, mais 70 officiers de police de tous les départements qui se sont joints à l'enfant sur le chemin de l'école pour son premier jour de retour après le décès de son père.



Les Hamm, un des officiers à avoir participé au geste s'est exprimé auprès du média américain WTHI : "Dakota a demandé à sa mère si un ami de son père pouvait l'emmener à l'école donc elle s'est adressée à la famille et aux amis de Rob". Et pour égayer la journée de Dakota, des officiers du SWAT lui ont offert des cadeaux, dont un t-shirt et un badge de l'unité d'élite.