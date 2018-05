et AFP

publié le 10/05/2018 à 11:42

Un mois de prison avec suris, 100 jours-amende à huit euros par jour et 150 euros d'amende. Voilà la punition d'un étudiant pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations" et "dissimulation volontaire du visage lors d'une manifestation", après avoir participé, samedi 5 mai, à "La Fête à Macron".



Le jeune homme, jugé en comparution immédiate mercredi, a été condamné à un mois de prison avec sursis pour refus de prélèvement ADN, a précisé le parquet.



Un autre étudiant, âgé de 20 ans, avait été présenté lundi à la justice. Soupçonné d'avoir jeté un fumigène à l'intérieur d'un camion-régie de Franceinfo et d'avoir lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre pendant ce rassemblement d'opposition au président Emmanuel Macron, il a été mis en examen mardi et placé en détention provisoire.



Lancée à l'initiative de la France insoumise, la marche contre la politique d'Emmanuel Macron, un an après son élection, a rassemblé 40.000 personnes à Paris selon la préfecture, 160.000 selon les organisateurs, quatre jours après un défilé du 1er-Mai marqué par le placement en garde à vue de 102 personnes. Selon un comptage indépendant du cabinet Occurrence pour plusieurs médias dont RTL, ils étaient 38.900.

Sept d'entre elles ont été mises en examen, soupçonnées d'avoir attaqué au cours de la soirée une agence bancaire et des magasins de vêtements dans le IIIe arrondissement de Paris.