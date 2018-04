Enfant mort après avoir mangé une crêpe : le père accuse la maîtresse

publié le 01/04/2018 à 04:35

Le père du garçon de 6 ans allergique, mort après avoir mangé une crêpe lors du carnaval de son école le 29 mars dernier, met en cause la maîtresse de son fils. "C'est totalement la faute de la maîtresse", a-t-il affirmé sur franceinfo. Ce dernier affirme qu'elle et le personnel de l'établissement savaient que le petit Jadhen était allergique au lait de vache. Selon lui, l'enfant a accepté de prendre une crêpe, ayant l'habitude d'en manger à l'eau.



Après avoir mangé la crêpe, l'état de santé de Jadhen s'est rapidement dégradé. Quand sa mère est venue le chercher à l'école, "il était déjà en détresse respiratoire", explique-t-il. "Ma femme est partie en direction de la maison, il s'est évanoui et a quand même eu le temps de dire à sa maman : 'Aidez-moi, je vais mourir'", a raconté le père à franceinfo.

L'enfant était scolarisé depuis trois ans dans l'établissement. "Ils sont tous au courant pour l'allergie au lait de vache et ce qu'il faut faire en cas d'urgence" assure le père de la victime. "C'est pire qu'une erreur. Donner quelque chose à quelqu'un en sachant que ça pourrait lui faire du mal, pour une maîtresse d'école ça n'est pas logique. Il y a un manque de jugeotte", a ajouté le père de famille.

L'autopsie réalisée a montré que le petit garçon est décédé d'un choc anaphylactique, une réaction allergique immédiate, a indiqué le procureur de Villefranche-sur-Saône.