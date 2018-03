publié le 29/03/2018 à 15:51

Elle disait avoir "zéro compassion" pour le boucher tué lors des attentats de l'Aude dans un message posté sur Facebook. Une militante vegan de Haute-Garonne est jugée jeudi 29 mars en comparution immédiate à Saint-Gaudens pour "apologie du terrorisme".



Elle a été interpellée mercredi 28 mars dans la soirée et placée en garde à vue. "Ben quoi, ça vous choque un assassin qui se fait tuer par un terroriste ? Pas moi, j'ai zéro compassion pour lui, il y a quand même une justice", avait-elle posté sur Facebook.

Contacté par RTL.fr, le président de la Confédération française de la boucherie-charcuterie Jean-François Guihard s'est dit "indigné par ces propos", dénonçant une militante vegan qui a "franchi la ligne rouge". Il était satisfait qu'une enquête ait été ouverte pour "apologie du terrorisme".

Stéphane Poussier déjà condamné pour des propos similaires

Mardi 27 mars, Stéphane Poussier, un ancien candidat de la France insoumise aux législatives, a également été jugé en comparution immédiate pour des faits similaires. Il avait publié sur Twitter des messages dans lesquels il se félicitait de la mort du gendarme Arnaud Beltrame dans les attentats de l'Aude.



Stéphane Poussier a été condamné à un an de prison avec sursis, et à 7 ans de privation de ses droits civiques et civils pour "apologie du terrorisme".