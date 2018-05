publié le 13/05/2018 à 00:07

Aux alentours de 21 heures, un homme a agressé des passants, rue Monsigny à Paris, ce samedi 12 mai. François Molins s'est expliqué quelques heures plus tard pour confirmer qu'une personne a été tuée et quatre autre blessées.



"Compte tenu du mode opératoire, la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie sous la qualification d'assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité en lien avec une entreprise terroriste", a ajouté le procureur de la République de Paris.

Emmanuel Macron s'est exprimé sur Twitter. "Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l’attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu’à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste", a écrit le président de la République. Dans un deuxième message, il a ajouté : "La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté".

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 mai 2018