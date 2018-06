publié le 26/06/2018 à 13:09

H. est aujourd'hui entre la vie et la mort. Cette femme de 34 ans, poignardée par son ex-conjoint samedi 23 juin, a été hospitalisée au CHU de Poitiers dans un état très préoccupant. Son pronostic vital est engagé.



L'histoire n'est pas récente. Elle tentait de fuir son agresseur depuis un an maintenant. En juin 2017, un travailleur social, mobilisé au domicile de la famille sur un autre dossier, avait en effet signalé le cas de cette trentenaire qui était "couverte de bleus", rappelle Le Parisien. Elle s'était ensuite rendue, début août, dans un centre communal d'action sociale d'Angoulême.

Elle porte alors plainte. C'est à ce moment là que la procédure de mise à l'abri est lancée pour H. et ses trois enfants, âgés de 4, 7 et 12 ans. Son conjoint est même condamné pour violences par le tribunal correctionnel d'Angoulême en octobre dernier. Mais il avait fait appel. Une procédure qui avait rendu inopérante l'interdiction de séjourner à Angoulême.

Cet Algérien de 41 ans, en situation irrégulière, a été écroué lundi 25 juin à la maison d’arrêt d’Angoulême. Une information judiciaire pour tentative d’assassinat sur conjoint a été ouverte. Placé en centre de détention à Bordeaux, il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Mais la mesure a été levée par le juge des libertés le 15 juin. Soit une semaine avant les faits.

Marlène Schiappa au chevet de la victime

Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, a réagi à cette affaire sur Twitter alors qu'elle avait rencontré la victime pendant son "tour de France égalité".



"Elle m'a confié longuement les violences conjugales insoutenables vécues des années et comment elle s'en est sortie grâce aux travailleurs sociaux (...) Malgré les prises en charge, l'engagement du CCAS, des proches, des élus, et du mien, l'ex conjoint l'a poursuivie et poignardée (...) Révoltée par cette énième tentative de féminicide", a-t-elle écrit, ajoutant qu'elle se rendait sur place ce mardi 26 juin.

