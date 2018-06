Crédit : iStock / Getty Images Plus

Les causes du drame sont encore inconnues. Dimanche 24 juin, aux alentours de 17 heures, une rixe entre deux femmes a éclaté sur le parking de la piscine municipale de la commune de Tournefeuille, près de Toulouse, en Haute-Garonne.



L'une d'elle, qui est enceinte selon le site Actu Toulouse, a été agressée au couteau au niveau de l'artère fémorale. La victime, âgée de 20 ans, a perdu beaucoup de sang et a été prise en charge par le personnel soignant du Samu, raconte France-3 Occitanie. Elle a été admise à l'hôpital en "état d'urgence absolue" et, de source policière son pronostic vital est engagé, affirme 20 Minutes.

Selon Actu Toulouse, il pourrait s'agir d'un règlement de compte mais les raisons exactes de l'affrontement sont encore inconnues. L'enquête qui débute a été confiée aux policiers de la sûreté départementale de Toulouse.