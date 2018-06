publié le 25/06/2018 à 17:04

Accident mortel à Boismé ce samedi 23 juin. Vers 16 heures, alors qu'un groupe de bénévoles débroussaillaient un chemin de la commune pour préparer une future randonnée, au lieu dit "La croix de bois", un adolescent de 16 ans a été tué, rapporte la Nouvelle République. Un des adultes aurait heurté, avec une débroussailleuse thermique, un fil barbelé, projetant un débris vers le jeune-homme.



Il a ressenti la douleur puis est tombé, inconscient. Les pompiers et le Smur n'ont rien pu faire pour le sauver. Il aurait été touché à un organe vital. Le corps de l'adolescent a été transporté à Poitiers pour y déterminer les causes exactes du décès. L'enquête, confiée à la gendarmerie de Bressuire, s'orienterait vers des causes accidentelles. La commune et les proches de la victime sont sous le choc.