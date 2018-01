publié le 29/01/2018 à 07:36

C'est une déclaration d'amour et l'appel à l'aide d'une maman. La mère de la petite Maëlys, Jennifer Cleyet-Marrel, a publié dimanche 28 janvier sur Facebook un montage vidéo, cinq mois après la disparition de la petite fille. Un texte et des photos très émouvantes. "5 mois beaucoup trop longs sans toi Maëlys. Nous sommes dans une souffrance insoutenable", écrit la maman.



"Maëlys tu nous manques tellement, on se battra pour toi, on ne lâchera pas. Ton combat c'est notre combat. Nous avons fait une vidéo en ton honneur : comme nous étions heureux tous ensemble." Jennifer Cleyet-Marrel compile les moments en famille en vacances au Portugal ou à Noël avec une inscription montrant la détresse de cette mère : "Le sapin est présent mais toi Maëlys tu n'es pas là".

La mère de Maëlys implore le suspect de dire enfin où il a mis le corps : "Nous lui demandons de nous dire ce qu'il s'est passé cette nuit-là", écrit-elle. "Ce monstre nous a gâché notre vie et il continue à nous faire souffrir dans son silence. Son avocat avec une telle attitude encourage le suspect à se taire. Si son avocat avait du respect envers toi Maëlys et la moindre empathie envers nous tes parents, ta sœur : il demanderait au suspect de dire ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là." Le cri de souffrance d'une mère qui demande à connaître enfin la vérité.