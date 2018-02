publié le 15/02/2018 à 05:03

C'est le message déchirant d'une mère à sa fille. Jennifer Cleyet Marrel a décidé d'écrire un long texte ce mercredi 14 février tard dans la soirée. Un message qui intervient à la fin d'une journée lors de laquelle Nordahl Lelandais a finalement avoué avoir tué la fillette "involontairement", selon les explications du procureur.



"Il aura fallu attendre cinq mois et demi pour que ce monstre parle enfin". Ce sont les premiers mots de la mère de Maëlys. "Maëlys va te hanter nuit et jour dans ta prison jusqu'à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer", poursuit-elle. "Maëlys avait la vie devant elle, tu nous l'as arrachée, on ne la verra plus jamais à cause de toi, je ne pourrai plus la serrer dans mes bras et lui dire à quel point je l'aime." Elle s’adresse ici directement à l’ancien militaire qui est passé aux aveux ce mercredi, permettant la découverte des restes de l'enfant.

La mère de Maëlys veut "que Justice soit faite"

"Mon petit ange je n'ai pas pu te protéger de ce prédateur et cette culpabilité me poursuivra encore très longtemps", a écrit la mère de la fillette, en s'adressant directement à Maëlys. "Que Justice soit faite et que plus jamais un enfant ne subisse de tels actes. Tu nous manques tellement. Ton combat on le mènera jusqu'au bout ma princesse", conclut

Jennifer Cleyet Marrel.

La mère de Maëlys ne s'était plus exprimé depuis la disparition de son enfant fin août. Elle se limitait à la publication de lettres et de montages vidéos de Maëlys sur le réseau social.