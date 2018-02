publié le 28/02/2018 à 17:42

Entre des publications qui alertent sur des disparitions de personnes et des hommages à Maëlys, le mur Facebook de la mère de la petite fille victime d'un meurtre noue la gorge. Tous les mois, en plus de partages presque quotidiens, Jennifer publie un hommage à la chair de sa chair, disparue le 27 août dernier lors d'un mariage.



Le 27 février, sa page s'alimente d'un nouveau message émouvant qui rappelle à ses abonnés sa douleur d'avoir perdu son enfant. "6 mois mon poussin qu'il t'a ôté la vie", commence-t-elle. "Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ce monstre ?" s'interroge-t-elle dans ce poste accompagné d'une photo de la jeune fille.

Par "ce monstre", elle désigne Nordahl Lelandais, celui qui a avoué, le 14 février dernier, qu'il avait "accidentellement" tué la fillette. Elle espère également que ce "psychopathe" "va rester en prison à perpétuité" et qu'il "paiera pour tout le mal qu'il a fait".

La mère meurtrie s'adresse directement à son enfant qui lui "manque". "Mon ange tu étais, tu es et tu seras toujours dans mon cœur. L'amour que j'ai pour toi il ne pourra jamais me l'enlever", poursuit-elle encore.



Un message émouvant qui a suscité plus de 4.800 réactions et une quinzaine de commentaires.