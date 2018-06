et La rédaction numérique de RTL

publié le 01/06/2018 à 07:04

Rien ne prouve que Nordahl Lelandais a violé la petite Maëlys. Les médecins légistes et les anthropologues de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie ont rendu leurs conclusions, au terme de trois mois de travail sur le squelette de Maëlys et ses vêtements. La petite fille de 9 ans avait disparu pendant un mariage fin août à Pont-de-Beauvoisin en Isère.



Ils ont constaté une fracture de la mâchoire de la fillette ante-mortem, provoquée par un ou plusieurs coups coups violents. Des coups sans doute à l'origine de la mort de l'enfant. Il n'y a en revanche pas d'autre lésion, pas d'autre fracture ou fissure, malgré une expertise très minutieuse des ossements et du crâne.

Des constatations qui ne contredisent pas la version de Nordhal Lelandais, à défaut de la conforter formellement. Le suspect du meurtre de Maëlys assure avoir frappé la fillette, dans sa voiture, une seule fois, d'un violent revers de main, provoquant selon ses dires son évanouissement et son décès. C'est ce qui permet à sa défense de soutenir la thèse "de la violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner".

Un profil de tueur manipulateur

Quant aux dessous de Maëlys, culotte, robe, brassière, expertisés fibre par fibre, ils ne recèlent aucune trace d'ADN ou de sperme de Nordahl Lelandais. Aucun indice pouvant donc laisser penser à un viol. Le suspect a toujours nié avoir violé la fillette.



Selon les trois psychiatres qui ont examiné l'accusé, aucune pulsion sexuelle ne serait à l'origine des violences contre l'enfant. Ils mettent en avant la double personnalité de Nordahl Lelandais, son impulsivité extrême. Un profil de tueur manipulateur, qui assure devant les experts n'avoir fait aucune aucune victime avant le caporal Noyer en avril 2017, et Maëlys, fin août.



Après le travail des experts, les proches de Maëlys vont pouvoir lui dire adieu. Les obsèques de la petite fille vont enfin pourvoir se tenir. Elles auront lieu samedi 2 juin à La Tour-du-Pin.