publié le 09/06/2018 à 14:01

Le drame a eu lieu vendredi 8 juin. Vers 18h45, un enfant de cinq ans est mort, apparemment sur le coup, dans un accident d'ascenseur alors qu'il se trouvait dans le centre commercial Côté Seine, à Argenteuil, dans le département du Val d'Oise.



Selon les premiers éléments, le jeune garçon et les membres de sa famille ont emprunté l'ascenseur, qui relie le rez-de-chaussée au premier étage. Arrivé au premier étage, un câble aurait lâché au moment où il commençait à sortir. La cabine a alors décroché sur une courte distance coinçant la victime entre les deux niveaux.

Valentin, qui travaille dans la galerie marchande, raconte les secondes et minutes qui ont suivi l'accident. "On a entendu des cris, on a vu tous les gens courir dans la même direction et là, on a vu l'ascenseur bloqué. En se rapprochant, on a vu les pieds de l'enfant qui dépassait au niveau de la cabine et lui était bloqué au-dessus, au niveau du 1er étage", explique-t-il à RTL. Il poursuit : "Beaucoup de gens ont essayé de retenir l'ascenseur pour pas qu'il continue à glisser alors que la mère, vu qu'elle était hystérique, faisait bouger l'ascenseur".

Une enquête ouverte

Malgré les efforts de chacun, l'ascenseur reste bloqué pendant quinze longues minutes. "Malheureusement, j'ai compris que c'était trop tard", raconte encore très émue une autre commerçante à RTL. On n'a pas eu le temps de réaliser et je pense que cela va rester graver dans la tête. Ça touche tout le monde".



Environ un millier de personnes ont été évacuées du centre commercial vendredi soir et des cellules psychologiques ont été mises en place pour prendre en charge la famille qui se trouvait dans la cabine de l’ascenseur au moment de l’accident, ainsi que les témoins. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances précises de ce drame.



En attendant, certaines familles viennent déposer des fleurs devant la grille métallisée du centre commercial, resté fermé ce samedi 9 juin. Il le restera d'ailleurs tout le weekend.