Handicapée, une femme s'est vue refuser son vol retour par la compagnie Hop!

publié le 09/06/2018 à 13:30

Enseignante, cette universitaire de Reims devait se rendre à Agen afin de donner un cours aux élèves de l'Enap mercredi 6 juin. Après un aller sans encombre, le retour s'est compliqué à l'embarquement pour l'avion de la compagnie Hop!.



C'est au journal Sud-Ouest qu'elle a confié sa mésaventure. "Je suis atteinte d’une maladie génétique qui rend mes articulations hyperlaxes. Le personnel de l’aéroport m’avait installée dans un fauteuil pour aller jusqu’à l’avion quand on est venu me dire que le commandant de bord ne souhaitait pas que j’embarque…", explique t-elle.

Du coté de la compagnie, on lui explique ce refus pour des raisons de sécurité. "Le personnel m'a dit qu'en cas d’atterrissage forcé, personne ne pourrait me prendre en charge", raconte l'enseignante, qui s'était pourtant renseigné au préalable sur la capacité d’accueil de personnes handicapés de l'aéroport d'Agen. "Ils m’ont bien dit que même des gens en fauteuil, et notamment Pierre Bellemare, avaient pu embarquer… Peut-être que le régime n’est pas le même pour les quidams…", s’interroge celle qui considère avoir été victime de discrimination.

Joint par le journal Sud-Ouest, un responsable de la compagnie Hop! s'est expliqué par "une série de couacs préjudiciables à cette cliente à laquelle nous présentons toutes nos excuses pour ne pas l’avoir prévenue d’un changement d’avion pour ce vol". Une situation gênante qui ne doit pas se reproduire pour la passagère, qui espère que la compagnie lui assurera ses prochains vols.