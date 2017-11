VIDÉO - Un clip de recrutement de la police néo-zélandaise devient viral

Freeze! NZ Police’s most entertaining recruitment video, yet!

publié le 27/11/2017 à 18:48

C'est une course-poursuite loufoque, informative et publicitaire. La page Facebook NZ Police Recruitment a publié dimanche 26 novembre une vidéo intitulée "Ne bougez plus ! La vidéo de recrutement la plus divertissante de la police néo-zélandaise, pour l'instant". En moins de 24 heures, le clip avait été visionné 1 million de fois.