publié le 15/11/2017 à 14:27

Direction Venise, où la virée en gondole s'est terminée au poste. Et pourtant, quoi de plus romantique qu'une balade en amoureux au clair de lune, sur le Grand Canal. Sauf quand il pleut des cordes et que les tourtereaux, un couple de Français, ont décidé de voler la gondole. Dans la nuit de dimanche à lundi 13 novembre, l'homme, 41 ans, coupe le cordage qui retient l'embarcation.



Sans canotier, ni polo rayé, peu importe, il fait monter à bord sa sirène d'un soir, âgée de 29 ans. Quasiment du jamais-vu dans l'histoire du crime vénitien, et on comprend mieux pourquoi avec la scène qui suit. Notre gondolier amateur, emporté par le courant et la bourrasque, se retrouve aussitôt en travers du canal San Severo. Il redresse plusieurs fois la barre, évite le chavirage, pendant que madame s'accroche à la proue. Le bateau cogne le quai, pour dériver vers le canal Santa Maria Formosa.



"Laisse la gondole à Venise", comme dit la chanson. Ils aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas. D'après les informations de 20 Minutes, les carabiniers vont stopper cette course, et placer les amoureux transis en garde à vue. Il va maintenant leur falloir continuer à ramer, mais pour rembourser les dégâts.