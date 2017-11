publié le 23/11/2017 à 11:50

C'est un as de l'évasion mais pas de la conduite. La police de Mount Pleasant en Caroline du Sud (États-Unis) a dévoilé une vidéo étonnante montrant le vol, puis le crash, d'une voiture de police le 17 novembre dernier.



Un individu a en effet tenté de s'enfuir en utilisant le véhicule dans lequel il était menotté. Après s'être débarrassé de ses entraves, l'homme avait pris les commandes de la voiture pendant que les officiers de police avaient le dos tourné.



Sur l'enregistrement, on aperçoit les policiers courir vers leur voiture. Le voleur les évite et tente de s'enfuir. Il conduit sur le trottoir, passe à travers la clôture d'une habitation, traverse un jardin en écrasant une petite cage de foot, avant de faire voler en éclats une deuxième clôture.



Manque de chance pour le voleur, cette barrière cache un fossé dans lequel la voiture de police finit par s'écraser. Le suspect s'est ensuite enfui à pieds.



Selon la chaîne ABC4 News, les policiers ont pu arrêter l'homme deux jours plus tard. Il est aujourd'hui en détention et poursuivi, entre autres, pour cambriolage, possession d'un véhicule volé, possession d'outils de cambriolage, évasion et vol aggravé d'un véhicule.