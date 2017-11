publié le 23/11/2017 à 13:57

Nous sommes entre Armentières et Annecy, et l'inquiétant coup de fil d'une fillette désemparée, celui d'une petite fille en danger. Au téléphone, elle est totalement effrayée. Elle dit avoir six ans et lance un appel au secours :"Je vous téléphone d'Annecy. On me garde prisonnière depuis deux jours. Il faut venir me chercher". Le coup de fil, qui ne dure qu'une minute, est reçu par une habitante d'Armentières, dans le Nord.Celle-ci ne sait pas qui a appelé mais prévient aussitôt le commissariat local.



La police d'Annecy est aussitôt avisée. Sauf que le numéro identifié et rapidement géolocalisé ne correspond pas à la préfecture de Haute-Savoie, mais à une commune de la grande banlieue parisienne. Une équipe de policiers s'y rend aussitôt. Une femme leur ouvre la porte. Il y a bien une petite fille dans la pièce, qui n'a pas vraiment l'air séquestrée mais toute penaude.

Oui, elle a bien appelé quelqu'un au hasard parce qu'elle était triste que ses parents se séparent. Elle pensait que les policiers allaient pouvoir les remettre ensemble. Nous aussi on aurait bien aimé que ça marche, mais la vie, ce n'est pas toujours simple comme un coup de fil.