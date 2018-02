publié le 15/02/2018 à 17:03

Un acte héroïque. Un homme a sauvé la vie d'un petit garçon de deux ans et demi tombé sur les voies du métro de Milan (Italie). La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance et partagée sur les réseaux sociaux et repérée par le journal Republicca.



On y voit un petit garçon assis à côté de sa mère qui se lève subitement, cours et chute sur les rails à la station Republicca de la ligne jaune. Un jeune homme arrive et se jette sur la voie pour le récupérer. Il le repose sur le quai, récupère le jouet de l'enfant et remonte aussitôt, aidé par un autre voyageur.

L'agent de la société de transports présente dans la station a de son côté bloqué le train arrivant, pour l'empêcher d'entrer dans la station. Après l'accident, l'enfant a été emmené à l'hôpital mais va bien.

Le héros de 18 ans reçu par le maire de Milan

"J'ai vu que le train n'arrivait que dans une minute et demi", explique Lorenzo Pianazza, 18 ans, au journal Republicca. "Je savais que je pouvais le faire et personne ne bougeait" car ils étaient "pétrifiés".



Lorenzo Pianazza a avoué avoir eu peur d'être recherché pour être descendu sur les voies, lorsqu'il a vu la vidéo sur internet. Mais le maire de Milan Beppe Sala a salué sur Facebook un "geste courageux" et a reçu le héros du métro et Claudia Castellano, l'agent présente en station au moment de l'accident pour les féliciter en personne.