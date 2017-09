et AFP

publié le 11/09/2017 à 12:31

Villages incendiés, civils exécutés et frontière minée... Pour le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Zeid Ra'ad Al Hussein, le traitement de la minorité musulmane rohingya par la Birmanie est un "exemple classique de nettoyage ethnique".



L'ONU a mis en place une "mission internationale indépendante" pour enquêter sur d'éventuelles exactions de membres de l'armée birmane contre la minorité Rohingyas. Depuis le 25 août, 313.000 rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les violences en Birmanie.

La vague de répression de l'armée intervient après une série d'attaques meurtrières des rebelles rohingyas contre la police fin août en Birmanie. Une réponse "clairement disproportionnée et sans égard pour les principes fondamentaux du droit international", d'après M. Al Hussein.



"La Birmanie ayant refusé l'accès aux enquêteurs (...), l'évaluation actuelle de la situation ne peut pas être entièrement réalisée, mais la situation semble être un exemple classique de nettoyage ethnique", a déclaré Zeid Ra'ad Al Hussein lors de l'ouverture de la 36e session du Conseil de l'ONU à Genève.

Tirs sur des civils et frontière minée

Malgré l'absence d'experts onusiens présents dans le pays, le Haut-Commissaire a indiqué avoir reçu "de multiples rapports et des images satellites montrant des forces de sécurité et des milices locales brûlant des villages rohingyas, et des informations cohérentes faisant état d'exécutions extrajudiciaires, y compris de tirs sur des civils en fuite".



Le responsable de l'ONU s'est également dit "consterné par les informations selon lesquelles les autorités de Birmanie ont commencé à poser des mines le long de la frontière avec le Bangladesh".

Un cessez-le-feu unilatéral

Les musulmans rohingyas sont une minorité en Birmanie où la population est bouddhiste à plus de 90%. Ils n'ont pas la nationalité birmane bien que certaines familles vivent dans le pays depuis plusieurs générations.



Les rebelles ronhingyas ont déclaré dimanche 10 septembre un cessez-le-feu unilatérale d'un mois. Une proposition de trêve rejetée par le gouvernement birman qui affirme ne pas négocier avec des "terroristes".