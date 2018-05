et AFP

publié le 20/05/2018 à 11:16

Le pays traverse la pire crise de son histoire. En ce jour d'élection présidentielle, les Vénézuéliens sont appelés aux urnes pour désigner leur président. Un scrutin dans lequel Nicolas Maduro vise la réélection, faute de rival de taille, mais boycotté par l'opposition et boudé par une grande partie de la communauté internationale.



Nicolas Maduro demeure le grand favori, bien que 75% des Vénézuéliens désapprouvent sa gestion, lassés par les pénuries de nourriture, de médicaments, d'eau, d'électricité et de transports, conjuguées à la hausse de l'insécurité et du coût de la vie. Le tout avec un salaire minimum qui ne permet d'acheter qu'un demi-kilo de viande. Des centaines de milliers de personnes ont préféré quitter le pays.

L'actuel président Vénézuélien, qui tient les pouvoirs militaire et électoral en main, a donc une route dégagée jusqu'à un nouveau mandat. "Nous défendons (...) le droit d'avoir un futur juste, prospère", a-t-il écrit sur Twitter à la veille de l'élection.

Une journée clé donc, où quelque 14.638 bureaux de votes ouvrent à 6 heures locales et accueilleront 20.5 millions d'électeurs inscrits à ces présidentielles anticipées à un seul tour.