publié le 15/04/2018 à 20:05

Ronaldo Schemidt, un photographe vénézuélien de l'Agence France-Presse (AFP), est le nouveau lauréat du World Press Photo 2018. Le prix a été décidé entre cinq photographes finalistes au terme d'un concours auquel plus de 4.500 professionnels de 125 pays ont participé. Il récompense la personne qui a pu capturer avec "créativité et talent visuel (...) une image ou un événement de grande importance journalistique survenu l'an dernier".



Cet impressionnant cliché qui permet à son auteur d'accéder à la notoriété a été pris le 3 mai 2017 sur la place Altamira, à Caracas, lors des violentes manifestations qui ont secoué tout le pays. Le jeune homme au masque à gaz s'appelle Victor Salazar. Cet étudiant en biologie de 28 ans a pris feu à cause de l'explosion du réservoir d'essence d'une moto appartenant à des forces de sécurité.

Une "spirale de violence politique et sociale"

La séquence a duré à peine 10 secondes, selon le photographe. "J'ai senti de la chaleur, un éclair. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai juste vu une boule de feu qui venait vers moi", a-t-il déclaré. Il décide alors de suivre cette source de lumière, prend des photos sans s'arrêter, et comprend qu'un homme brûle bel et bien lorsque celui-ci se met à crier.



Victor Salazar a survécu - malgré un corps brûlé à 70% - et a été greffé 42 fois. Un an plus tard, celui-ci se fait toujours soigner et souhaite oublier cet épisode traumatisant. Il refuse toujours de parler à la presse. Pour l'auteur de la photographie, qui a quitté le Venezuela il y a 18 ans, cette photo est une manière de représenter la "spirale de violence politique et sociale" dans laquelle est tombé son pays.