publié le 30/07/2016 à 06:00

La convention démocrate qui se tenait depuis lundi 25 juillet au Wells Fargo Center de Philadelphie (Pennsylvanie) s'est clôturée ce jeudi dans une ambiance pour le moins festive. Sans doute ravi de voir sa compagne Hillary Clinton officiellement intronisée candidate à l'élection présidentielle de novembre 2016, l'ex-président n'a pas boudé son plaisir.



L'ancien chef d'État de 69 ans a profité d'une avalanche de ballons aux couleurs du drapeau américain pour faire usage de son légendaire sens de l'humour, tant apprécié par ses concitoyens. Les yeux pleins de malice et le sourire béat, celui qui a occupé les fonctions les plus sérieuses de l'état s'est affairé pendant plusieurs minutes à s'emparer des ballons pour les lancer nonchalamment en l'air ou taper dedans en direction d'un auditoire médusé. Sur Twitter, le compte GIF the News s'est amusé à recenser les plus beaux moments de la vie de Bill Clinton : la naissance de sa fille Chelsea, la nomination de sa femme Hillary et les ballons...

Best moments of Bill's life:

1. Chelsea born

2. Hillary nominated

3. Balloons pic.twitter.com/v90X0DENyM — GIF The News (@NowThisGIF) 29 juillet 2016

politicians kicking balloons dot tumblr dot com #DemsInPhilly pic.twitter.com/otyv2pbDDL — Brandon Wall (@Walldo) 29 juillet 2016

Here's Bill Clinton during the balloon drop pic.twitter.com/UoW34kIQ07 — Joe Perticone (@JoePerticone) 29 juillet 2016