Une actrice pressentie pour être gouverneure de New York

publié le 06/08/2017 à 18:17

Ce n'est pas un nouveau casting hollywoodien et pourtant, tout laisse penser à un scénario digne d'une série politique américaine. Selon The Telegraph, qui a repris l'information du Wall Street Journal, l'actrice Cynthia Nixon aurait été sollicitée pour soumettre sa candidature au poste de gouverneure de New York. Âgée de 51 ans, elle est devenue célèbre grâce à la série phare Sex and the city, dans laquelle elle incarnait le personnage de Miranda Hobbes. Selon plusieurs médias outre-Atlantique, la comédienne aurait été approchée par plusieurs groupes progressistes, afin de se présenter à la prochaine primaire démocrate face au gouverneur actuel, Andrew Cuomo.



La politique n'est pas tout à fait inconnue à Cynhia Nixon, qui vient d'incarner Nancy Reagan, dans le film Killing Reagan, sorti en 2016. Militante reconnue dans l'État de New York, elle s'est plusieurs fois engagée publiquement, notamment en faveur du planning familial, pour le financement des écoles publiques américaines (elle avait même affrontée publiquement l'actuel gouverneur de New York, Andrew Cuomo), ou encore pour le droit des LGBT.

En janvier 2017, elle avait également rejoint la "Women's March" anti-Trump, en compagnie de nombreuses autres personnalités. Pour le moment, l'actrice n'a pas confirmé sa candidature et son agent n'a fait aucun commentaire, selon le journal. Outre celui de Cynthia Nixon, d'autres noms figurent également parmi la liste des potentiels candidats, tels que l'actuel gouverneur Andrew Cuomo, le sénateur Terry Gipson et la maire de Syracuse, Stéphanie Miner. Les élections auront lieu en novembre 2018.