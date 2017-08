États-Unis : Donald Trump veut instaurer une immigration "au mérite"

publié le 04/08/2017 à 22:48

Après avoir échoué à abroger l'Obamacare, Donald Trump s'attaque à une autre de ces promesses de campagne : l'immigration. Et plus particulièrement l'immigration légale, pour contrôler "le profil" des arrivants.



Le projet de loi présenté par deux sénateurs républicain mercredi 2 août vise à réduire le nombre d'immigrés sur le territoire américain : le quota serait désormais plafonné à 50.000 par an, et il privilégierait majoritairement les étrangers "qui parlent anglais, qui peuvent subvenir financièrement à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille et qui ont des compétences utiles pour l'économie du pays".

Le regroupement familial sera également limité. Les deux sénateurs qui ont présenté le projet ont affirmé leur volonté de réduire l'immigration de 50 %, comme Donald Trump l'avait annoncé lors de sa campagne.

Un système de permis à points

L'idée du projet RAISE (Reforming American Immigration for Strong Employment) est de s'inspirer des modèles canadiens et australiens, et de mettre en place des permis de séjours "à points". Le but étant de réduire le nombre d'immigrés sans plus-value professionnelle ou économique.



Ils souhaitent aussi mettre fin au système actuel de permis de séjour, qui propose chaque année 50.000 "green cards" (permis d’établissement permanents) à des personnes de "pays sous-représentés". Une "loterie de la diversité rongée par la fraude, qui ne comporte aucun intérêt économique ou humanitaire, et ne favorise même pas la diversité", ont-ils écrit dans la proposition.

I campaigned on creating a merit-based immigration system that protects U.S. workers & taxpayers. Watch: https://t.co/lv3ScSKnF6 #RAISEAct pic.twitter.com/zCFK5OfYnB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 août 2017

Avec cette réforme, Donald Trump veut réduire l'immigration pour venir en aide aux familles américaines les plus modestes, qui seraient selon lui pénalisées par le système actuel d'immigration, trop coûteux. Pourtant, une étude de l'Académie nationale des sciences a remarqué que selon les statistiques des vingt dernières années, l'impact de l'immigration sur les salaires des américains est "très faible" et aurait même "une influence positive sur la croissance économique à long terme."