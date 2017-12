publié le 01/12/2017 à 07:14

Matt Lauer présentait depuis 20 ans la matinale de NBC, le Today Show, qui a inventé au début des années 50 le modèle des matinales. Le Today Show est une institution aux États-Unis. Le programme est présenté en direct depuis un studio situé au rez-de-chaussée du Rockefeller Center, l'un des gratte-ciel le plus célèbres de Manhattan. Tous les matins, même quand il fait moins 10 degrés, il y a des dizaines, parfois des centaines de gens qui viennent, avant l'aube, guetter dès 7 heures à travers les baies vitrées leur émission favorite. C'est la plus lucrative de la télévision : 508 millions de dollars de recettes publicitaires. L'an passé, Matt Lauer touchait entre 25 et 28 millions de dollars par an. Il était payé près de 100.000 euros par matinale.



De gendre idéal, sympathique et sérieux, il était devenu une sorte de figure de père idéal de la télévision, aussi à l'aise avec des anonymes après un drame, les plus grandes vedettes d'Hollywood ou bien des présidents. Tout cela s'est arrêté mercredi 29 novembre, onze minutes avant le début de l’émission. La chaîne envoie un courrier électronique annonçant que Matt Lauer est viré. A 7 heures, sa co-présentatrice prend l'antenne, la voix sanglotante, et traite de façon très professionnelle cette annonce. Pendant 24 heures, ils ont ouvert toutes leurs éditions avec les dernières révélations. Ils le traitent comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre que leur collègue.

Matt Lauer has been terminated from NBC News. On Monday night, we received a detailed complaint from a colleague about inappropriate sexual behavior in the workplace by Matt Lauer. As a result, we’ve decided to terminate his employment. pic.twitter.com/1A3UAZpvPb — TODAY (@TODAYshow) 29 novembre 2017

En fait depuis plusieurs semaines deux journaux enquêtaient et avaient recueilli les témoignages de plusieurs employées ou ex-employées, mais cela n’avait pas encore été publiée. L'une de ces femmes est allée faire savoir à la direction de la chaîne qu’elle allait témoigner contre le présentateur vedette, a montée des preuves, et NBC a décidé en quelques heures de prendre les devants et de le virer. Les témoignages se multiplient. Matt Lauer a présenté ses excuses, se disant "gêné et honteux". Mais sa carrière est terminée.