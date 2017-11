États-Unis : elle récolte plus de 250.000 dollars pour le SDF qui l'a aidée

publié le 24/11/2017 à 07:35

Des centaines de millions d’Américains sont en train de digérer leur repas de Thanksgiving. Cette fête est surtout l'occasion de dire pourquoi on est "thankful" ("reconnaissant"). Chacun dit aux autres pourquoi il est "reconnaissant" pour ce que la vie leur apporte. En témoigne cette belle histoire de double générosité. Le mois dernier, Kate roule sur une autoroute près de Philadelphie. Elle tombe en panne d’essence, au milieu de la nuit. Un peu paniquée, elle se met à marcher, seule sur le bas-côté, vers une station-essence, lorsqu'elle croise le chemin de Johnny, qui vit dehors.



Inquiet qu'une jeune femme comme elle s'aventure en pleine nuit au milieu de nulle part, il la raccompagne à sa voiture, lui demande de fermer les portes pour qu'elle reste en sécurité. Sans rien lui dire, il va à la station-service. Avec les derniers 20 dollars qui lui restent, il lui achète du carburant pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Un geste de générosité qui semble naturel pour Johnny, mais qui touche beaucoup Kate.

Elle espérait collecter quelques milliers de dollars

Alors dans les semaines qui suivent, elle revient plusieurs fois à l'endroit où Johnny s'installe avec son petit panneau. Elle le rembourse, lui offre des vêtements, de la nourriture, et surtout passe du temps avec lui. Elle l'écoute raconter son histoire. Lui l'ancien Marine, ancien pompier, ancien secouriste, qui a dédié sa vie au service des autres, et qui se retrouve dans la misère. Mais Kate cherche un moyen vraiment démontrer à Johnny à quel point elle est reconnaissante.



Elle décide alors ouvrir une page sur un site de crowdfunding (financement participatif). Elle raconte ce que Johnny a fait pour elle. Elle espère collecter quelques milliers de dollars, de quoi payer un loyer pour l'hiver. Elle n'imagine pas que cette histoire toute simple va toucher autant de gens. À cette heure-ci, elle a collecté plus de 250.000 dollars (plus de 210.000 euros). Et les dons continuent à affluer pour Johnny. Sa vie va totalement changer. C'est cela le pouvoir de la reconnaissance.