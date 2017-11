publié le 28/11/2017 à 07:06

C'est une préoccupation que nous avons tous, pour nos parents, nos grands-parents ou pour nous même. Que faire quand on avance en âge, qu'on est fatigué ? Est-il possible de trouver une résidence confortable et accueillante pour vivre aussi bien que possible à l'automne de sa vie et de s'y éteindre peut-être un jour paisiblement ? Cette maison de retraite idéale, c'est ce qu'ont trouvé, près de Denver, Stuart, Petra, Waylon, Enoch, Engelbert, Bikini et les autres.



Des retraités aux noms étranges. Il faut que je vous précise que Bikini, c'est un cochon. Ce sont des animaux tous très âgés que Steve a décidé d'accueillir chez lui, dans sa maison. En ce moment, il a neuf chiens, trois poulets, deux canards, un lapin et un cochon (donc Bikini) qui se baladent dans la maison. Certains des chiens ont 17 ans. Il les recueille, car plus grand monde ne veut les adopter. Ils sont trop vieux, ils perdent leurs poils, ils ne sont plus aussi mignons et vifs que des chiots. Ils boitent, sont parfois malades, et certains allaient être euthanasiés. Donc il les prend chez lui.

En fait ce comptable a perdu son chien Wolfgang il y a quatre ans. Il y était très attaché. Ils avaient passé de nombreuses années ensemble. Il a voulu prendre un chien âgé, puis un second qui avait absolument besoin d’un foyer. Voilà comment, de fil en aiguille, il s'est retrouvé avec une ménagerie de troisième âge à la maison. Cela demande vraiment beaucoup d'efforts, car la plupart d’entre eux ont des problèmes d'articulation. Il faut préparer des régimes spécifiques, parce qu'ils sont malades. Certains ont des cancers.

Appels à l'adoption

Steve a aussi lancé un compte Instagram au nom de son chien disparu, Wolfgang2242. Il fait poser toute cette smala dans des séances photos assez drôles qui racontent leur quotidien : quand Stuart le lapin fait la sieste sur Bikini le cochon, ou que tous complotent pour renverser en même temps le bac de linge. On les voit aussi déguisés pour Halloween, ou dans un décor de Thanksgiving. J'attends avec impatience les costumes de Noël !



On compte quelque 700 clichés postés et plus de 700.000 abonnés. Steve en profite pour passer des messages appelant à adopter des animaux, même âgés, et fait de publicité pour des refuges. On peut même acheter des tee-shirts avec le cochon Bikini. Les bénéfices vont à un refuge qui accueille justement des animaux âgés.