publié le 19/02/2018 à 09:30

La situation est des plus tendues en Turquie. En guerre contre les Kurdes, le régime autoritaire d'Erdogan est accusé de faire taire les voix dissonantes.



Proche du régime, Ismail Hakki Musa, l'ambassadeur de Turquie en France, nie, au micro de RTL lundi 19 février, que six journalistes, dont trois sont des figures célèbres de la profession en Turquie, ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité d’amnistie en raison de déclarations de complicité à l'égard de Fethullah Gülen. Ce dernier est à l'origine, selon le régime turc, du coup d'État de 2016.

"Ils n'ont pas été condamnés à vie", s'obstine-t-il, malgré les vérifications de RTL. "On peut critiquer le président Erdogan, mais on ne peut pas l'insulter", conclut-il.

"Une erreur de dire que la Turquie s'en prend aux Kurdes"

En janvier 2018, la Turquie a lancé une offensive armée contre les Kurdes au nord de la Syrie. Or, les Kurdes ont apporté leur aide à la coalition pour chasser Daesh. Ismail Hakki Musa conteste également cette version des faits.



L'ambassadeur de Turquie en France dit faire "une distinction claire et nette" entre les kurdes et le PYD, la branche syrienne du PKK. "C'est une erreur fondamentale de dire que la Turquie s'en prend aux Kurdes, la Turquie s'en prend à une organisation terroriste qui est le PYD. Si on a pris le PYD comme allié dans la lutte contre Daesh, c'était une erreur fondamentale. La lutte contre une organisation terroriste telle que Daesh ne doit pas légitimer une coopération avec une autre organisation terroriste qui est le PYD."



Ce soutien au régime d'Erdogan, critiqué pour son virage autoritaire, assure que "les États-Unis ont armé le PYD (...) La France a peut-être aidé, je n'ai pas d'information tangible en la matière." Et ajoute qu'aucun civil n'a été tué dans ce conflit. Pourtant, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), quelques 95 civils de l'enclave kurde sont morts depuis le début de l'opération "Rameau d'Olivier" dans la région d'Afrine.



Accusée par les États-Unis d'avoir affaibli le combat contre Daesh, "la Turquie, à l'intérieur de l'Otan, est un cheval de Troie de l'islamisme", avait considéré Patrice Franceschi, un écrivain proche des Kurdes. "C'est faux", a sèchement rétorqué l'ambassadeur.