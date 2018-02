La Turquie se dit "insultée" par les propos d'Emmanuel Macron sur la Syrie

publié le 01/02/2018 à 12:26

À jouer l'intermédiaire en critiquant les deux parties, Emmanuel Macron ne va pas plaire à tout le monde. La Turquie a qualifié "d'insultes" ses propos vis-à-vis de l'intervention militaire turque menée sur le nord de la Syrie contre les YPG, une milice kurde syrienne, selon l'agende de presse Reuters. C'est le chef de la diplomatie, Mevlut Cavusoglu, qui l'a annoncé à des journalistes turques, jeudi 1er février.



Le chef d'État français, dans une interview au Figaro, a déclaré la veille : "S'il s'avérait que cette opération devait prendre un autre tour qu'une action pour lutter contre un potentiel terroriste menaçant la frontière turque et que c'était une opération d'invasion, à ce moment, cette opération nous pose un problème réel". "J'ai appelé tout de suite à la précaution et à la retenue et évoqué dès les premières heures (de cette offensive) la préoccupation qui était la nôtre", a-t-il ajouté.

Dans cette déclaration, Emmanuel Macron qualifie, au passage, les Kurdes de Syrie de "potentiel terroriste". Ces même combattants soutenus par Washington et qui ont libéré plusieurs villes de la domination jihadistes de l'État islamique, comme leur fief de Raqqa. Selon Le Monde, l'armée turque serait en revanche soutenue militairement sur place par des groupes terroristes comme Tahrir Al-Cham, issu d’al-Qaïda.