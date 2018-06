publié le 01/06/2018 à 19:41

Donald Trump a mis ses menaces à exécution. Le président américain a annoncé jeudi 31 mai taxer les exportations européennes, canadiennes et mexicaines. Une décision qui marque le début d'une guerre commerciale ? Oui pour les souverainistes.





"L'un d'entre eux a expliqué qu'il ne pouvait reprocher à Trump de protéger les intérêts de son pays. Mais, en retour, il exigeait que la France fasse de même. C'est le principe du souverainisme : tu frappes, je frappe", explique Olivier Mazerolle.

Pourtant, l'éditorialiste appelle à la prudence face aux États-Unis. "Encore faut-il en avoir les moyens (...). En agressant ses plus proches alliés (...), Trump démontre que, pour lui, seul compte le rapport de force. Il se montre beaucoup plus prudent avec le mastodonte chinois", note-t-il.

Un rapport de force qui a toujours été au cœur des relations diplomatiques internationales. "Après les deux guerres mondiales, les nations ont tenté de faire preuve d'intelligence en créant des instances internationales, (...) censées tenir compte des intérêts de chacun", explique Olivier Mazerolle. L'émergence de nouvelles puissances, comme la Chine, sur la scène mondiale a redistribué les cartes. "Le jeu est devenu plus complexe. L'envie d'imposer sa loi et de démontrer qu'on n'a de compte à rendre à personne domine", déclare-t-il.



Et de poursuivre : "Trump agit comme le businessman new-yorkais qu'il est. Il gère les États-Unis comme il gérait le trust Trump (...). Mais il n'est pas seul à fouler les règles internationales. Les Russes défendent leurs intérêts en brandissant leur veto à l'ONU. La Chine s'approprie des îlots dans le Pacifique (...) et investit le monde grâce à un capital privé".