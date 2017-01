À moins de trois semaines de l’investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, son émission de télé-réalité "The Apprentice" est de retour à la télévision ce lundi 2 janvier.

par Philippe Corbé , Loïc Farge publié le 02/01/2017 à 10:44

The Apprentice (en français "l'apprenti", "le stagiaire"), c’est la télé-réalité qui a permis à Donald Trump de devenir président. Il était déjà célèbre avant de la présenter, depuis les années 80. Mais après un certain nombre de revers de fortune et deux divorces mouvementés, le lancement de cette émission en 2004 lui a permis de restaurer son image et de l’installer définitivement comme le patron le plus célèbre d’Amérique, le "boss".



Le concept est assez simple : Donald Trump recrute plusieurs apprentis, des inconnus ou des célébrités. Il leur confie un certain nombre de missions. Et semaine après semaine, il décide d’éliminer les stagiaires les moins performants, en leur disant sur un ton martial "You’re fired !" ("Vous êtes viré !). C'est un peu comme Koh-Lanta. Sauf que là, il faut survivre dans la jungle de la Trump Tower.

Des célébrités has been

Quand Donald Trump s’est lancé dans la campagne, il y a un an et demi, NBC a suspendu l’émission, le temps de la présidentielle, et a recruté un remplaçant aussi célèbre que Trump, avec même plus d’expérience politique, même si ce qui n’est pas forcément la raison première de son embauche : Arnold Schwarzenegger.



Terminator, ancien gouverneur de Californie, républicain, mais qui n’avait pas appelé à voter pour Trump. L’émission quitte d’ailleurs les gratte-ciels de New York pour les palmiers de Los Angeles. Avec des célébrités has been (la plus connue est le chanteur Boy George).

> La bande annonce de "The New Celebrity Apprentice"

Mais Trump va toujours apparaître au générique, comme "producteur exécutif". Il va continuer à toucher de l’argent. Cela a d’ailleurs fait polémique. Sa directrice de campagne a dit qu’il y travaillerait pendant son temps libre. Il l’a corrigée en précisant qu’il n’aura pas à s’occuper de la production, mais qu’il va toucher des droits sur un concept qu’il a créé. En quelque sorte, des droits d’auteur. Comme Barack Obama continue à toucher des royalties sur la vente de ses livres.



Mais cela va faire beaucoup d’argent. On estime que Trump, entre 2004 et 2015, a gagné 213 millions de dollars (plus de 200 millions d'euros) rien qu’avec cette émission.

Coulisses de l'émission gênantes

Donc Trump va se contenter de toucher de l’argent sans avoir à s’occuper de The Apprentice. Mais il risque de devoir s’occuper des conséquences de l’émission. D'anciens employés de la production font circuler sous le manteau des vidéos des coulisses du tournage, où on voit Trump interpeller des gens de façon choquante, en utilisant des mots scandaleux comme "nègre" ou "salope". Il traite son fils de "débile mental".



Mais les anciens employés ont signé des contrats de confidentialité qui les empêchent de rendre public ces images. Le producteur principal de l’émission est un ami de Donald Trump. Il s’occupe d’ailleurs des préparatifs de soninvestiture.